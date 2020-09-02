عودة الأنشطة الرياضية بمراكز الشباب بالعريش "صور"

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهد مراكز الشباب بمدينة العريش بشمال سيناء، عودة قوية للأنشطة الرياضية، كان أبرزها أنشطة الطلائع، حيث قال مدحت اسعد مديرمركز أكتوبر، أنه تقام أنشطة وفعاليات منوعة داخل المركز مع تطبيق للإجراءات الاحترازية بصرامة ودقة، كما أقرتها وزارة الشباب والرياضة .

وأوضح أنه فى هذا السياق تجرى تدريبات شعب الطلائع مرشدات كشافة طبقا لخطة الشعب الكشفية بحضور مدربى الشعب، محمد طالب وخالد حجاب، ونجوى ثابت وصديقة فؤاد، والإدارى محمد سعيد عباس، كما تم توزيع الدفعة الأولى من ملابس أكاديمية كرة القدم بالمركز مشرف عام كرة القدم كابتن عبده فداوى المدربين كابتن احمد عرفات كابتن محمود حمدان كابتن محمد عروج، ويشهد المركز تدريب فريق الكاراتية الرياضى بمركز شباب 6 أكتوبر بالعريش تدريب كابتن حسن جمال مدير فنى كابتن فريد محمد حمدان .

وسبق وأعلن "كليب راشد" مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، انه يتم متابعة دورية للأنشطة الرياضية التى تنفذ بمراكز الشباب والأندية.

وأشار أن لجنة متابعة قامت بالمرور على بعض المراكز والأندية بنادى العريش الرياضى ونادى نجمه سيناء، كما عقد اجتماعا بمدراء مراكز وأندية إدارة شباب بئر العبد استهدف إزالة معوقات العمل الشبابى فى النسخة الثامنة من دورى مراكز الشباب والتسجيل على منظومة الربط الإلكترونى الخاصة بمراكز الشباب وخطط النشاط وعضوية مراكز الشباب وسرعة الانتهاء من تسجيل البيانات الخاصة بمركز المعلومات .

يذكر انه شهدت مراكز الشباب بمحافظة شمال سيناء، عودة للأنشطة الرياضية مقرونة بتطبيق صارم لكل الإجراءات الاحترازية التى اقرتها وزارة الشباب والرياضة، وهى العودة التى انعشت من جديد ساحات الرياضة وعادت إليها الحياة بحضور الشباب كلا يمارس نشاطه مع انتظام وجود الهيئات الإدارية .

الأنشطة الرياضية بمراكز شباب شمال سيناء

الأنشطة الرياضية بمراكز شباب شمال سيناء

الأنشطة الرياضية بمراكز شباب شمال سيناء