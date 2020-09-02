اليوم السابع
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عدد حالات الإصابة بكورونا فى المكسيك يتجاوز 600 ألف والوفيات 65241

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 08:04 ص
عدد حالات الإصابة بكورونا فى المكسيك يتجاوز 600 ألف والوفيات 65241 المكسيك
رويترز

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سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم الثلاثاء 6476 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و82 وفاة، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 606036 والوفيات إلى 65241.

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.

 


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فيروس كورونا

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