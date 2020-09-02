عدد حالات الإصابة بكورونا فى المكسيك يتجاوز 600 ألف والوفيات 65241

رويترز

سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم الثلاثاء 6476 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و82 وفاة، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 606036 والوفيات إلى 65241.