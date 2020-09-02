اليوم السابع
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عاهل الأردن يطمئن هاتفيا على صحة رئيس الوزراء اليابانى

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 05:56 م
عاهل الأردن يطمئن هاتفيا على صحة رئيس الوزراء اليابانى الملك عبدالله الثانى عاهل الأردن
وكالات

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اطمأن الملك عبدالله الثانى عاهل الاردن، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، على صحة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبى، الذي أعلن عن استقالته بسبب ظروفه الصحية، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أشاد الملك عبدالله، خلال الاتصال، بدور رئيس الوزراء شينزو آبي في تعزيز العلاقات بين البلدين، والارتقاء بها إلى المستوى الاستراتيجي، منوهاً بحكمته في قيادة بلاده والدور المحوري الذي لعبته على الصعيد الدولي وفي منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الملك حرص الأردن على مواصلة توسيع آفاق التعاون وتوطيد العلاقات مع اليابان، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.


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