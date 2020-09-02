ضبط 8 أطنان أحجار تحتوي على خام الذهب بأسوان

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 8 أطنان أحجار تحتوى على معدن الذهب الخام بحوزة 5 أشخاص بأسوان، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون ، لاسيما أعمال البحث والتنقيب عن معدن الذهب بطرق غير مشروعة.

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان عن ضبط (100جوال من الأحجار التى يستخلص منها خام الذهب تزن حوالى 2,5 طن) بحوزة (3 أشخاص) حال إستقلاهم "سيارة نقل" قيادة أحدهم، و(100جوال من الأحجار التى يستخلص منها خام الذهب تزن حوالى 3 طن) بحوزة (سائق) حال قيادته سيارة ربع نقل، و(100جوال من الأحجار التى يستخلص منها خام الذهب تزن حوالى 2,5 طن) بحوزة (سائق) حال قيادته "سيارة نقل"، وأمكن إستهداف وضبط المتهمين حال سيرهم بمنطقة الصداقة القديمة بدائرة قسم شرطة ثان أسوان ، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالتنقيب العشوائى عن معدن الذهب بدون تصريح وحيازتهم للمضبوطات لإستخلاص خام الذهب منها بقصد التربح.