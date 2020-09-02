اليوم السابع
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ضبط 52 مخالفة إشغال طريق و إزالة 120 إعلان مخالف شرق الإسكندرية

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 02:21 م
ضبط 52 مخالفة إشغال طريق و إزالة 120 إعلان مخالف شرق الإسكندرية محافظ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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شنّ حي شرق الإسكندرية،برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة،تم خلالها ضبط عدد (52) حالة إشغال، وذلك بالمرور على؛ شارع عبد الحميد الديب وشارع محمود صدقي وشارع لافيزون وشارع ونجت وشارع حجر النواتية وشارع العشرين والقادسية وش الزهور وش نصر الاسلام.

وأشار حى شرق الاسكندرية فى بيان له اليوم ،أن الحملة تحفظت على عدد من حالات الاشغال المتنوعة والمخالفات وتم إيداع المضبوطات بمخازن شرطة المرافق

من جهه أخرى أزالت وحدة الإعلانات بحي شرق عدد (120) إعلان مخالف، وذلك بناًء على توجيهات  محارب هيلع رئيس حي شرق بالقضاء على المخالفات بنطاق الحي ومنع استغلال أي مساحات إعلانية دون سداد مستحقات الدولة ،ولقد شملت الحملة منطقة كوبري العوايد صلاح الدين وكوبري ابيس وشارع الشركة العربية، ولاتزال الحملات مستمرة بنطاق الحي لفرض الانضباط ومنع المخالفات.

فيما شدد محارب هيلع رئيس حي شرق على متابعة شنّ الحملات لإزالة البناء المخالف بنطاق الحي، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالقضاء على مخالفات البناء ورصدها وإيقافها في المهد ،حيث تم شن حملة موسعة لتنفيذ قرار الإزالة رقم (421) لعام 2020م بأحد العقارات الكائنة بشارع اسماعيل سري سموحة، وأيضًا تم تنفيذ القرار رقم (2008) لعام 2018م بالطريق الدائري وتسليم مقاول الهدم والإزالة الطابق الثاني علوي بالكامل.

و شنّت إدارة اشغال الطريق بالحي حملة صباحية موسعة لإزالة المخالفات بعدد من شوارع الحي بالإضافة إلى إزالة التعديات على حرم الطريق التي تُعيق المارة ،ولقد شملت الحملة شارع توت عنخ آمون ومحيط محطة سيدي جابر وشارع اسماعيل سري وشارع المستشار محمود العطار سموحة، وأزالت الحملة الحواجز الحديدية والكتل الخرسانية وإطارات السيارات التي تُعيق المارة.

كما أزالت الحملة كافة الاشغالات والمخالفات بشارع تعاونيات سموحة وشارع اسماعيل سري والمستشار محمود العطار سموحة، وتحفظت الحملة على عدد من حالات الاشغال المختلفة وايداعها بمخازن شرطة المرافق.

 


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