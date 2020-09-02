ضبط 5 مصانع للسلع الغذائية فى حملة بالقناطر الخيرية بدون ترخيص

القليوبية إبراهيم سالم

شنت إدارة مسطحات القناطر الخيرية بالقليوبية، بقيادة العميد ياسر منصور مدير الإدارة، حملة مكبرة على مصانع المواد الغذائية للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة ومدى جودة وصلاحية المنتجات الخاصة بها، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 5 مصانع بدون ترخيص بينها مصنع لإنتاج المقرمشات ومخزن لـ"الشيبسي" وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء فخرالدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد "محمد غيث" مأمور مركز شرطة القناطر، يفيد بقيادة العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات حملة مكبرة بالتنسيق مع التموين والبيئة، استهدفت مصانع السلع الغذائية بالقناطر.

وأسفرت عن ضبط 5 مصانع بدون ترخيص، هى مصنع مقرمشات "سناكس" ومخزن لتخزين "الشيبس"، ومصنع لإنتاح الخزف والفخار "أطقم التوابل"، وآخر لطباعة العبوات والملصقات بدون موافقة الجهات المسئولة، وتبين أن جميع المنشأت تدار بدون ترخيص من البيئة أو التموين وتستخدم علامات تجارية لشركات كبرى "مقلدة"، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.