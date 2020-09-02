ضبط وكر لممارسة أعمال منافية للآداب بالقاهرة تديره سيدة وشقيقها

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الآداب في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب والترويج لنشاطهم على شبكة الإنترنت، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قيام إحدى السيدات بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وقيامها بعرض نفسها وأخريات لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مقابل مادى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد شخص المتحرى عنها وتبين أنها "إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية" وأشارت التحريات إلى أنها تتواصل مع أحد عملائها عن طريق تطبيق "واتس آب" وارسالها صورها الشخصية والاتفاق على التقابل معه بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة لممارسة الرذيلة نظير مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة فور حضورها لمقابلة أحد عملائها بناءاً على الإتفاق المسبق بينهما، وعثر بحوزتها على "هاتف محمول يحيوى محادثات بينها وبين راغبى المتعة المحرمة وصور لها فى أوضاع مخلة".

واعترفت المتهمة بتكوينها تشكيلاً عصابياً ضم" شقيقها ، أحد الأشخاص ، 5 سيدات - لثلاثة منهم معلومات جنائية" تخصص نشاطه الإجرامى فى تسهيل الأعمال المنافية للآداب من خلال استقطابهم راغبى المتعة المحرمة لممارسة الرذيلة نظير مبالغ مالية وممارسة المتهمات الرذيلة مقابل أجر مادى يتحصلن عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم ، وبحوزتهم "سيارة– 7 هواتف محمول خاصين بالمتهمين تحوى محادثات تؤكد نشاطهم المؤثم – مبلغ مالى"، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وإستغلالهم السيارة المضبوطة فى تسهيل تحركاتهم ، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم المؤثم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.