اليوم السابع
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ضبط معمل ألبان غير مرخص خلال حملة لإزالة عقار مخالف بحى غرب مدينة المنيا..صور

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 02:52 م
ضبط معمل ألبان غير مرخص خلال حملة لإزالة عقار مخالف بحى غرب مدينة المنيا..صور مصنع الألبان المضبوط بحى غرب المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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تمكنت الوحدة المحلية بمدينة المنيا ، من ضبط معمل لإنتاج الألبان غير مرخص، يزاول نشاطه الإنتاجي، بشارع العبر بحى غرب المدينة، وذلك عقب ضبط أمس معمل غير مرخص بحى جنوب ، حيث تم التنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر إدارة منشأة بدون ترخيص.

جاء ذلك خلال تنفيذ حملة مكبرة لإزالة أحد العقارات المخالفة والمجاورة للمعمل ، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ، بالاستمرار فى تنفيذ تلك الحملات على المبانى المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال تحويل المخالفات للنيابة العسكرية والازالة الفورية لتلك المباني، مؤكداً على تطبيق القانون حيال المخالفين والعمل على ترسيخ هيبة الدولة، مع حث المواطنين أثناء عملية حصر المبانى المخالفة والتى لم تتقدم للتصالح، على سرعة التقدم تجنبا لحدوث اعمال الإزالة لتلك المبانى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحوهم.

وأشار المحافظ، إلى أن هناك تكليفات من قبل القيادة السياسية لتنفيذ حالات الازالة الفورية لمن يخالف القانون، مشيراً أنه لا مد لفترة التصالح فى مخالفات البناء، وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وأكد ان آخر موعد لتقديم التصالح هو نهاية سبتمبر، وعقب ذلك ستتم الازالة الفورية.

من جانبه أوضح العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، انه بجانب تنفيذ حملات الإزالة وتطبيق القانون تسعى الوحدة المحلية لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف التعليمات الصادرة عن الدولة، مؤكدا ان جهود الوحدة المحلية مستمرة فى تنظيم الحملات بصفة دورية، حيث تم ضبط معمل لإنتاج الألبان غير مرخص، وتم التحفظ على 144 كيلو جبنة منتهية الصلاحية، و36 كيلو جبنة غير صالح للاستهلاك الآدمي، و600 كيلو ملح منتهى الصلاحية، بالإضافة الى ضبط 5 آلاف كيلو ملح و 1280 كيلو جبنه أخرى تم سحب عينة منها للتأكد من صلاحيتهم.

 

 
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مصنع الألبان المضبوط بحى غرب المنيا

 

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مصنع الألبان المضبوط بحى غرب المنيا

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مصنع الألبان المضبوط بحى غرب المنيا
 

 


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