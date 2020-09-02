اليوم السابع
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ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة وتلاعب فى الأسعار بحملة تموينية بالدقهلية

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 05:34 م
ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة وتلاعب فى الأسعار بحملة تموينية بالدقهلية اللحوم المضبوطة
الدقهلية - شريف الديب

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تمكنت حملة تموينية بناحية مركز أجا ، من ضبط كمية من اللحوم مذبوحه خارج السلخانة ، وقد جه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، بتشديد الرقابة على الاسواق، وعلى الفور شكل السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية ، وتحت إشراف رحاب المزين رئيس مركز ومدينة أجا ، حملة تموينية مكبرة برئاسة أحمد فتحى حجازى نائب رئيس مركز ومدينة اجا ، يرافقه احمد السعيد العبد رئيس التفتيش على اللحوم والمجازر باجا ، ومصطفى عوض المفتش بإدارة تموين أجا ، ووليد الجبرونى ومحمد عماد بمكتب مراقبة الاغذية باجا .

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب محل جزارة بقرية طنامل لقيامه بالذبح خارج السلخانة ، وتم التحفظ على 50 كيلو لحوم لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها ، كما تم ضبط 7 محلات لبيع سجائر بازيد من السعر الرسمى و 11 محل لعدم الإعلان عن الأسعار فى قرى أخطاب والإنشاصية وميت مسعود ، وتم عرض المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم ، وسوف تستمر الحملات التموينية لتحقيق أقصى درجات الرقابة والتفتيش على المحلات والأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين.

 

 


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