ضبط شخصين لبيعهما شقة سكنية لمواطن بتوكيل مزور

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخصين بالإسماعيلية لنصبهما على أحد المواطنين وبيعهما شقة سكنية له بموجب توكيل مزور، حيث تلقت االإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من "عامل - مقيم بالإسماعيلية" بقيام شخصين بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية نظير بيعهما له شقة سكنية بموجب توكيل تبين أنه مزور.

أكدت تحريات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء صحة البلاغ وأسفرت عن قيام "شخصين – مقيمان بالإسماعيلية – لهما معلومات جنائية" بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى تملك الوحدات السكنية بزعم ملكيتهم لها بموجب توكيلات مزورة .. والإستيلاء من الشاكى على مبلغ 360 ألف جنيه ، مقابل بيع وحدة سكنيه له بدائرة قسم شرطة ثانى الإسماعيلية " بموجب توكيل "مزور".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، وحصولهما على التوكيل المزور من أحد الأشخاص لا يعلما بياناته - جارى تحديده وضبطه - مقابل مبلغ 1500جنيه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .