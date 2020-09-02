اليوم السابع
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ضبط سيدتين لممارستهما أفعال منافية للآداب بقصر النيل

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 01:05 م
ضبط سيدتين لممارستهما أفعال منافية للآداب بقصر النيل جرائم منافية للآداب العامة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت مباحث مكافحة جرائم الاداب في ضبط سيدتين بالقاهرة، لممارستهما الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى، والترويج لنشاطهما عبر "فيس بوك"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى، وجود  إحدى الصفحات الإلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى "الفيس بوك" تحيوى على العديد من صور الفتيات بأوضاع منافية للآداب وبعض العبارات أعلنت خلالها إحدى السيدات إستعدادها لممارسة الأعمال المنافية للأداب بمقابل مادى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط "سيدتين ، لهما معلومات جنائية"، أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة ، وبمواجهتهما أقرت إحداهن بممارسة الأعمال المنافية للأداب وتسهيل وإستغلال المتهمة الثانية فى تلك الأعمال عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي.

وأضافت المتهمة بأنها أنشأت تلك الصفحة لذات الغرض، فيما اعترفت المتهمة الثانية بإعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للأداب بتحريض من المتهمة الأولى، نظير مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهما، وعثر بحوزتهما على "هاتف محمول – تبين إحتوائه على رسائل ومحادثات خاصة تؤكد نشاطهما"، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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