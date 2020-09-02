اليوم السابع
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صور .. رصف الشوارع وتوسعة شارعى نبوى المهندس والمغازى بكفر الشيخ

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 04:44 م
صور .. رصف الشوارع وتوسعة شارعى نبوى المهندس والمغازى بكفر الشيخ رصف الطرق بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت مدينتا كفر الشيخ ، ومدينة الحامول ، أعمال تمهيد ورصف الطرق،  ضمن تنفيذ مخططات المحافظة لإعادة تأهيل ورصف الشوارع ، لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المحافظة ، ولتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين ، تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ .

وأشرف اللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، على أعمال الرصف بشوارع غرب مدينة كفر الشيخ ، وعدد من شوارع شرق كفر الشيخ ، بالإضافة لتوسعة شارعى نبوى المهندس ،و إبراهيم المغازى ، وتحويل شارع إبراهيم المغازى لاتجاه واحد للقادمين من ناحية الإستاد الرياضي

أشرَف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على أعمال الرصف بالمدينة والقري، حيث تم متابعة أعمال فرد طبقة السن بشارع المعهد الدينى بقرية البنا، بطول 130 م تقريباً وعرض 4م ، تمهيداً لوضع الطبقة النهائية ، طبقاً للمواصفات الفنية والهندسية، وذلك ضمن خطة الوحدة برفع كفاءة الطرق وتيسير حركة المرور للمارة والسيارات.

أكد اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفرالشيخ، على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات ، موجهاً برفع جميع مخلفات الطريق، لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية ، من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مشروعات الرصف الجارى تنفيذها بنطاق مراكزهم لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.

 

 

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رصف شوارع كفر الشيخ 

 

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رصف شوارع كفر الشيخ 

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رصف شوارع كفر الشيخ 
 

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