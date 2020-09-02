صور.. إيطاليا تستجيب لنداء استغاثة وتنقذ 353 لاجئ من الغرق فى المتوسط

كتب وكالات

واكب خفر السواحل والشرطة الإيطالية قارب يحمل 353 مهاجرا إلى سفينة الحجر الصحى، كجزء من إجراءات مكافحة فيروس كورونا، وتم إنزال المهاجرين فى قوارب صغيرة وأجريت لهم الفحوصات اللازمة قبل نقلهم إلى مركز استقبال فى الجزيرة.

وصل حوالى 353 مهاجرا كانوا على متن قارب إلى شواطئ جزيرة لامبيدوزا الواقعة فى جنوب إيطاليا .

وأفادت وكالة الأنباء "أنسا" أن القارب الذى رُصد قبالة لامبيدوزا وكان معرضا لخطر الغرق بسبب الرياح القوية، واكبه خفر السواحل الإيطالى والشرطة إلى الميناء .



انتشال المهاجرين



مخيمات الحجر الصحى



نقل المهاجرين إلى المخيمات