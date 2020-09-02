اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 10:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. إيطاليا تستجيب لنداء استغاثة وتنقذ 353 لاجئ من الغرق فى المتوسط

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 09:40 م
صور.. إيطاليا تستجيب لنداء استغاثة وتنقذ 353 لاجئ من الغرق فى المتوسط إيطاليا تستجيب لنداء استغاثة وتنقذ 353 لاجئ
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واكب خفر السواحل والشرطة الإيطالية قارب يحمل 353 مهاجرا إلى سفينة الحجر الصحى، كجزء من إجراءات مكافحة فيروس كورونا، وتم إنزال المهاجرين فى قوارب صغيرة وأجريت لهم الفحوصات اللازمة قبل نقلهم إلى مركز استقبال فى الجزيرة.

 

وصل حوالى 353 مهاجرا كانوا على متن قارب إلى شواطئ جزيرة لامبيدوزا الواقعة فى جنوب إيطاليا .

 

وأفادت وكالة الأنباء "أنسا" أن القارب الذى رُصد قبالة لامبيدوزا وكان معرضا لخطر الغرق بسبب الرياح القوية، واكبه خفر السواحل الإيطالى والشرطة إلى الميناء .

انتشال المهاجرين
انتشال المهاجرين

 

مخيمات الحجر الصحى
مخيمات الحجر الصحى

 

نقل المهاجرين إلى المخيمات
نقل المهاجرين إلى المخيمات

 

نقل المهاجرين
نقل المهاجرين

 

 


إيطاليا

اخبار إيطاليا

نداء استغاثة

سفينة إنقاذ للاجئين

353 لاجئ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة