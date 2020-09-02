صور .. إعدام أسماك ولحوم مجمدة بالعريش لانتهاء صلاحيتها

شمال سيناء - محمد حسين

أعدم فريق من مفتشى الأغذية بشمال سيناء، 85 كيلو اسماك ولحوم مجمدة بالعريش، ضبطت خلال حملات تموينية بعد أن تبين إنتهاء صلاحيتها.

وأعلنت إدارة مراقبة الأغذية بصحة شمال سيناء، أنه بناء على قرار النيابة العامة بإعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي التي تم ضبطها بحملة مشتركة من الصحة ومباحث التموين ومديرية التموين بشمال سيناء، تم إعدام ٣٥ كجم أسماك مجمدة و٥٠ كجم لحوم مجمدة ومواد غذائية منتهية الصلاحية.

وسبق واعلنت مراقبة الاغذية انه استمرارا لحملات اداره مراقبه الاغذيه بشمال سيناء على جميع المنشأه الغذائية، تم اعدام ٨٧ كجم اغذيه مختلفة ، والمرور على ٢١ منشأه غذائيه وفحص الاغذيه المتداولة بها ، واعدام ٢٢ لتر زيوت ومشروبات غازية منتهية الصلاحية بمحلات مختلفة ، وتحرير عدد ١٢ محضر للقرار ٩٧ ، وتحرير عدد ٦ محاضر للقرار ٩٦ ، وسحب عدد ١٧ عينه للفحص للصلاحية ، و المرور على عدد ٢ منشأة سياحية وفحص الاغذية المقدمة بها .

كما تم تثقيف متداولى الاغذية ورفع الوعى الصحى لديهم بضرورة الحفاظ على درجات حراره الاغذية المحفوظة بالتجميد، و تثقيف متداولى الاغذية بضرورة اتباع الممارسات الصحية الجيدة فى العرض والتخزين.

أعدام لحوم فاسدة