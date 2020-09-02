صعود هامشى للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.03% رابحاً 2.38 نقطة ليصل إلى مستوى 7901.24 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.75% رابحاً 339.53 نقطة ليصل إلى مستوى 9394.19 نقطة، وبلغ حجم التداول 167.6 مليون سهم بقيمة 3.5 مليار ريال.

وصعد 12 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.87%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.26%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.88%، ثم قطاعي السلع الرأسمالية وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.60%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.46%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.44%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.30%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.25%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.12%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.97%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.59%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.44%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.35%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.23%.

وقفز 68 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "إعمار" بنسبة 9.36%، ثم سهم "شاكر" بنسبة 6.75%، ثم سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 5.89%، فيما تراجع 119 سهماً على رأسها سهم "الأسماك" بنسبة 2.58%، ثم سهم "مجموعة فتيحي" بنسبة 2%، ثم سهم "الزامل للصناعة" بنسبة 1.74%، فيما تصدر سهم "إعمار" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 182.8 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية، عن موافقة مجلس إدارتها في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، على توزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي، وبلغت 84.4 مليون ريال بحصة 2.25 ريال موزعة على 37.5 مليون سهم، وتبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 22.5%.