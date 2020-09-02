صعود بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بارتفاع قطاعى الاتصالات والعقارات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.34% رابحاً 7.73 نقطة ليصل إلى مستوى 2260.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 265.7 مليون سهم محققة ما قيمته 178 مليون درهم من خلال تنفيذ 3207 صفقة لعدد 33 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.45%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.98%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.39%، فيما تراجع قطاعي الاستثمار والتأمين بنسبة 0.36%، 0.13%، على التوالى.

وقفز 20 سهماً ببورصة دبى خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 14.51%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 8.52%، فيما تراجعت 6 أسهم على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.36%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 1.63%، فيما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 49.3 مليون ورقة بقيمة 39.8 مليون درهم.

وفى سياق متصل أعلنت شركة المدينة للتمويل والاستثمار، عن تلقيها كتاب من شركة ديفلوب للتجارة العامة والمقاولات (عضو مجلس إدارة الشركة) يفيد باستقالتها من عضوية المجلس، لذلك فإن مجلس إدارة الشركة سوف يجتمع يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر عند الساعة 1 بعد الظهر، وذلك لاستدعاء عضو الاحتياط.