صعود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.45% بجلسة الأربعاء

كتب ـ هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.45% رابحاً 114.58 نقطة ليغلق عند مستوى 8013.44 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.85% رابحاً 349.02 نقطة ليغلق عند مستوى 9410.35 نقطة، وبلغ حجم التداول 497.7 مليون سهم بقيمة 10.7 مليار ريال.

وصعد 18 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 6.18%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.15%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.92%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.38%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.25%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.22%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والسلع طويلة الأجل بنسبة 1.18%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 105%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.04%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.84%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.75%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.01%.

وقفز 130 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "إعمار" بنسبة 9.92%، ثم سهم "جبل عمر" بنسبة 9.89%، ثم سهم "مدينة المعرفة" بنسبة 7.43%، فيما تراجع 55 سهماً على رأسها سهم "ولاء" بنسبة 2.50%، ثم سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 2.17%، ثم سهم "أبو معطي" بنسبة 2.04%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 618 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية، عن موافقة مجلس إدارتها في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، على توزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي، وبلغت 84.4 مليون ريال بحصة 2.25 ريال موزعة على 37.5 مليون سهم، وتبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 22.5%.

وكانت أكدت السوق المالية السعودية (تداول)، الموافقة على الطلب المقدم من الشركة الوطنية للتسويق الزراعي، بإتاحة تداول أسهم الشركة خارج المنصة، وفقاً لإجراءات تداول أسهم الشركات المدرجة المعلق تداولها خارج المنصة الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية (1-10-2019) وتاريخ 30 سبتمبر 2019، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 6 سبتمبر لعام 2020.