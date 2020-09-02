صحة إقليم كردستان :29347 إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراقي اليوم /الأربعاء/ أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى 29347 إصابة.
وأوضح بيان للوزارة - أوردته الوكالة الوطنية العراقية - أن عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 18 ألفا و520 حالة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 1098 حالة.
صحة إقليم كردستان :29347 إجمالى حالات الإصابة بفيروس كوروناالأربعاء، 02 سبتمبر 2020 11:01 ص
كردستان العراق - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراقي اليوم /الأربعاء/ أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى 29347 إصابة.
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