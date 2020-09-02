صحة أسوان تواصل تسجيل ملفات المواطنين فى منظومة التأمين الصحى الشامل

أسوان - صلاح المسن

واصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان تسجيل ملفات المواطنين فى منظومة التأمين الصحى الشامل، فى إطار الاستعدادات لبدء التشغيل التجريبى للمنظومة فى محافظة أسوان كذلك تم عقد لقاءات وندوات مع المواطنين فى عدد من الوحدات الصحية شملت وحدة البيارة بكوم أمبو ووحدة كيما بأسوان.

وتناولت الندوة عرضا تعريفياً لمنظومة التأمين الصحى الشامل وأهميتها للمواطنين، وما تحققه من فوائد تعود بالنفع على المواطن وتطوير الأداء الصحى والارتقاء بالخدمة الصحية، بالإضافة لأماكن وطريقة التسجيل كما تضمنت مناقشة أبرز التساؤلات والاستفسارات التى يتم طرحها بخصوص المنظومة كما تم عقد تدريب وندوة مع مسئولى أعلام تنظيم الأسرة بالإدارات الصحية "أسوان - دراو - كوم أمبو - إدفو شرق - ادفو غرب" من أجل الاستفادة من أنشطتهم فى تعريف السيدات فى القرى والمراكز المختلفة بالمنظومة.

وفى السياق ذاته تواصل فرق الرعاية الأساسية بالإدارات الصحية تسجيل وفتح الملفات للمواطنين فى الوحدات الصحية بالإضافة لعدد من الجمعيات الأهلية والمنشآت الحكومية المختلفة.

من ناحية أخرى كانت قد تابعت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل بمركز أدفو بأسوان، معدل الإنشاءات وتسجيل ملفات طب الأسرة فى نفس السياق .

كان قد تفقد وفد من وزارة الصحة بعض الوحدات القروية بكوم أمبو فى أسوان، ومر على الوحدات الصحية التى تخضع لأعمال التطوير، استعدادا لدخولها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، وهى الوحدة الصحية بعزبة العرب بالعباسية، والوحدة الصحية بقرية منيحة باقليت والوحدة الصحية بالبيارة مدينة كوم أمبو.

من ناحية أخرى تفقد الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، يرافقه الدكتور محمد شعبان المنسق التنفيذى لمشروع إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان، والدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة، مراكز ومدن نصر النوبة وكوم أمبو وأبو سمبل السياحية، للوقوف على معدلات تنفيذ المشروع.



صحة اسوان تواصل تسجيل ملفات المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل



صحة اسوان تواصل تسجيل ملفات المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل