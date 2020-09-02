شركة مياه الأقصر تكشف خطوات التسجيل فى تطبيق "قرائتى" لقراءة عداد المياه إلكترونياً

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر عن العمل بتطبيق "قراءتى" لقراءة عداد المياه مما يسهل على المواطنين إدخال قراءات العداد شهرياً من المنزل ومواكبة للتطور التكنولوجى الحالى.

ويتميز التطبيق بسهولة تسجيل القراءة الصحيحة للعداد ومتوفر على الأندرويد – ios ويمكن التحميل من جوجل بلاى ومساحته صغيرة، وفيما يلى نرصد خطوات التسجيل وإنشاء حساب جديد:- (تسجيل إسم المستخدم - تسجيل إسم المشترك - تسجيل البريد الإلكترونى - تسجيل رقم المشترك - كتابة إسم الشركة التابعة – الفرع التابع له الإشتراك - وضع رقم الدفع الإلكترونى ( موجود على فاتورة السداد ) - وضع الرقم القومى ( إختيارى ) - وضع رقم الهاتف - عمل كلمة المرور مكونه من خمس أرقام أو أحرف - تأكيد كلمة المرور).

وكانت قد دعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك https://facebook.com/HCWWeg، لتسجيل قراءة عداد المياه، فى الفترة من يوم ١ إلى ١٥ من كل شهر، من خلال تطبيق الهاتف المحمول قراءتى، حيث أعلنت عن إطلاق التطبيق لجميع شركات المياه والصرف الصحى التابعه للشركه بجمهورية مصر العربيه وذلك تسهيلاً على المواطنين وضمان لعدم تراكم القراءات بالعدادات مما كان يكلف المواطن دفع عدد من الإيصالات الشهرية دفعة واحدة.

ويعتمد إستخدام تطبيق قرائتى على السهوله والسريه للبيانات وذلك عن طريق توصيل القراءة الحقيقية والفعليه لكل إشتراكات العملاء بكافة انحاء الجمهورية وذلك باستخدام كل الوسائل التكنولوجية الموثقه والأمنه و تفادى التراكمات التي تحدث من خلال عدم التواجد او مرور القارئ في توقيتات غير مناسبة للمشترك، كما أنه يمكن تسجيل أكثر من عداد للعميل ويتيح البرنامج ايضا للعميل ميزة الاستعلام عن أخر قرائة قام العميل بإدخالها.

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن التطبيق يتيح للمواطن بإضافة صورة العداد مما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلى، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، والتأكد أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي، وذلك بكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن التطبيق متاح مجانا لأنظمة الاندرويد من خلال الرابط التالي

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading

ولأنظمة IOS

https://apps.apple.com/eg/app/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87/id1518978525

وفى سياق متصل، كانت الشركة قد أعلنت عن إطلاق التشغيل التجريبى للبوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، https://ecp.hcww.com.eg لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين.



شركة مياه الأقصر تكشف خطوات التسجيل فى تطبيق قرائتى (1)