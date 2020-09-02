شركة طيران أيرلندية تعرض حجز رحلاتها بـ5 يورو بسبب انخفاض الطلب على السفر

كتبت آمال رسلان

عرضت شركة الطيران الإيرلندية منخفضة التكاليف "ريان اير" Ryanair رحلات شهر سبتمبر بقيمة 5 يورو إلى إيطاليا واليونان والنرويج، فى ظل انخفاض الطلب على السفر والسياحة رغم رفع بعض قيود السفر.

وتخفض الشركة الأسعار على مليون مقعد، بأسعار تبدأ من 5 يورو لكل اتجاه، وتنطبق الخصومات على مواعيد السفر حتى 31 أكتوبر 2020.

كذلك عرضت الشركة رحلات لـ 5 جنيهات إسترلينية متوفرة من مجموعة من مطارات المملكة المتحدة؛ بلفاست، برمنجهام، بريستول، إيست ميدلاندز، ليفربول، لندن جاتويك، لندن لوتون ، لندن ساوث إند ولندن ستانستيد.

وأكد مجلس السفر والسياحة العالمي [WTTC] أن الانخفاض في السياحة الدولية الناجم عن Covid-19 قد يتسبب في خسارة قدرها 22 مليار جنيه إسترليني للإنفاق في اقتصاد المملكة المتحدة. وقدر تقييم الأثر الذي أجراه المجلس أن الانخفاض في عدد السياح يمكن أن يؤدي إلى انخفاض بنسبة 78% في الإنفاق قدره 420 مليون جنيه إسترليني في الأسبوع، و يعد هذا انخفاضًا كبيرًا ، حيث جاء 17% من إجمالي الإنفاق السياحي في المملكة المتحدة من السياح الدوليين.

وتبخر طلب الركاب مع إغلاق الحدود الدولية وإغلاق الدول لمنع انتشار الفيروس، هذا هو أكبر محرك لخسائر الصناعة، وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA أن خسائر صناعة الطيران خلال العام الحالي سوف تتعدى مبلغ 84 مليار دولار.

وقد اتخذت الأزمة بعدا مشابها في جميع أنحاء العالم، حيث تخلفت تخفيضات الطاقة الاستيعابية بحوالي 10-15 نقطة مئوية أو أكثر عن انخفاض الطلب بنسبة تزيد عن 50%.