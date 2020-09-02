اليوم السابع
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شرطة التموين تضبط أطنان أغذية فاسدة

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 11:34 ص
شرطة التموين تضبط أطنان أغذية فاسدة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن ضبط (1176) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها ضبط (4 طن أسماك مجمدة يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود الإفراج الجمركى لبيان عما إذا كانت الرسالة تحت التحفظ أو حاصلة على إفراج نهائى) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.. بحوزة مالك ثلاجة لحفظ الأسماك بدائرة مركز شرطة الحسينية (بمحافظة الشرقية).

وتمكنت الجهود من ضبط (2,400 طن أسماك مجمدة يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود الإفراج الجمركى لبيان عما إذا كانت الرسالة تحت التحفظ أو حاصلة على إفراج نهائى) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.. بحوزة مالك ثلاجة لحفظ الأسماك بدائرة مركز شرطة الحسينية (بمحافظة الشرقية).

وأسفرت الجهود عن ضبط (40,300 قطعة "باتيه" منتج نهائى معبأة داخل عبوات مدون عليها إسم علامة تجارية منها 3300 قطعة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها  9,490 طن زبدة، دقيق فاخر، جبن مطبوخ، شيكولاتة خام، فراولة.. مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.. بحوزة مالك مصنع للصناعات الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الوراق (بمحافظة الجيزة).

ونجحت الجهود في ضبط (40 طن منظفات صناعية "متعددة الأغراض" داخل خزانات غير مطابقة للمواصفات القياسية مجهولة المصدر) تمهيداً لتعبئتها داخل عبوات وطرحها للبيع ولتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.. بحوزة مالك مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة الحسينية (بمحافظة الشرقية).

ونجحت الجهود في ضبط (18,800 طن "قشر فول صويا، ذرة صفراء، ردة خشنة، مستخلص زيوت نباتية، كالسيوم، مضاد سموم.. مستلزمات إنتاج" معبأة داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.. بحوزة مالك مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة منوف (بمحافظة المنوفية)، فضلاً عن ضبط عدد (11 قضية بإجمالى 20,900 طن دقيق بلدى إستخراج 82% مدعم، دقيق سياحى فاخر مجهولة المصدر).. فى حملة نوعية تم تنفيذها على المخابز البلدية والسياحية.

 

 


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