سنغافورة تسجل 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ

ذكرت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد حتى الآن 56 ألفا و901 حالة.

ونقلت صحيفة "توداي" السنغافورية على موقعها الإلكتروني عن الوزارة، إنه من بين الإصابات الجديدة، ثلاث حالات محلية وثلاث حالات وافدة من الخارج أما الإصابات الأخرى فهي لعاملين مهاجرين يقيمون في سكن العمال الأجانب.

واستقرت حصيلة الوفيات بسبب المرض عند 27 حالة، بينما توفي 15 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا لأسباب أخرى.