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سكاى نيوز: القيادة الأمريكية بأفريقيا رصدت وصول مرتزقة سوريين بأعداد كبيرة إلى ليبيا

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 08:25 م
سكاى نيوز: القيادة الأمريكية بأفريقيا رصدت وصول مرتزقة سوريين بأعداد كبيرة إلى ليبيا الأحداث فى ليبيا
كتب أحمد عرفة

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نقلت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن وزارة الدفاع الأمريكية تأكيدها أن القيادة الأمريكية فى أفريقيا رصدت وصول مرتزقة سوريين بأعداد كبيرة إلى ليبيا. وفى وقت سابق قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، إنه يجب الإفراج عن معتقلي الرأي الليبيين لدى الجماعات المسلحة، موضحة أن الحوار بين الأطراف الليبية ضروري للخروج من الأزمة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأضافت المبعوثة الأممية أن جيران ليبيا مهددون مباشرة بسبب المرتزقة وتدفق السلاح، موضحة أن تظاهرات الليبيين جاءت ضد الفساد.

ولفتت المبعوثة الأممية إلى أن أكثر من مليون ليبي بحاجة لمساعدات إنسانية، متابعة: نطالب بالتدقيق على معاملات البنك المركزي الليبيوقالت المبعوثة الأممية: "نواصل الحوار مع الجيش الليبي والوفاق للتوصل لوقف إطلاق نار شامل".


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