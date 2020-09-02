سقوط اثنين من تجار المخدرات قبل ترويج كمية من الهيروين فى 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطلين، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، وطبنجتين، وسلاح ابيض بمدينة 6 أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق، ووردت معلومات للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، تفيد تورط عاطلين في الاتجار بالمواد المخدرة، ومن خلال إعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما 127 لفافة هيروين، واسطوانتين من المخدر، وطبنجتين، وميزانين حساس، وهاتفين محمول، وسلاح أبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وباشرت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.