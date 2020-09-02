"سفراء الأزهر والثقافة الرقمية" ..ندوة بمنظمة خريجى الازهر عبر الفيديو كونفرانس

كتب لؤى على

عقد "برنامج سفراء الأزهر أونلاين" بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ندوة تحت عُنوان " التحول الرقمى وتحديات الحاضر والمُستقبل "، بالتعاون مع مؤسسة "حلول المعرفة المتقدمة" ، من خلال تقنية الفيديوالكونفرانس تماشياً مع الإجراءات الإحترزية للوقاية من فيروس كورونا.

أوضح الدكتور محمد خليف، استشارى الابتكار والتحول الرقمى وعًضو مجلس إدارة غُرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الفرق بين التحول الرقمى والرقمنة والذكاء الاصطناعى, وكيفية استخدامه ونماذج الأعمال, كما ذكر أمثلة لشركات عالمية تعمل بنظام التحول الرقمى .

وأشار المهندس زياد عبدالعزيز، مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمى، إلى قضية التحول الرقمى وتأثيرها على الشباب وخلافه، كذا المجتمع النقدى والدفع الإلكترونى والبنية المعلوماتية ، والأقمار الصناعية والمشروعات التى تقوم بها الدولة والتشريعات والقوانين والعمل فى البنية التحتية .

وألقي الدكتور محمد عزَام ، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا- الضوء على ماتسببت به كُورونا من تأسيس عالمٍ جديد, وإعادة النظر إلى الحياة بطريقةٍ رقميةٍ، كما أوضحَ شكل المؤسسات والنظام الهرمى وتأثره بالتحول الرقمى .

و أوضحت الدكتورة سماء سُليمان، المُتخصصة فى العلاقات الدولية- أنَ التحول الرقمي أصبح صُورة من صُور التطور التكنولوجى العالمى, وأنَه سيساهم مستقبلاً في التطور الاقتصادى وفى جميع مجالات المجتمع من تعليم وخلافه, كما أكدت على أنَ مصر تُعتبر من أوائل الدُول الواعده فى نظام التحول الرقمى.

و عرًّف الدكتور محمد عبدالعزيز أُستاذ الذكاء الاصطناعى بكُلية العلوم جامعة الأزهر، الذكاء الاصطناعى وبدايته فى العالم ومصر وتأثير التطور التكنولوجى فى الحاسب الآلى, وأشار فى حديثه إلى جُهود وزارة الاتصالات واعتماد طُلاب الجامعات على التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى, كما أشار إلى أنَ جامعة الأزهر تدرس إنشاء كُلية علوم الحاسب والذكاءالاصطناعى وتم فعلياً أخذ المُوافقات لإنشاءها.

أدارت الندوة الدكتورة أنوار عُثمان، المشرف العام على مشروع سفراء الأزهر.