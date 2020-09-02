زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب تشيلى

وكالات

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، تشيلي الليلة الماضية دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ذكرت وسائل اعلام أن زلزالين قويين وقعا قبالة الساحل الشمالي في تشيلي المطل على المحيط الهادئ صباح الثلاثاء بفارق نصف ساعة عن بعضهما البعض.

وفى وقت سابق، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 6.5 درجة وقع قبالة ساحل أتاكاما في تشيلي، الثلاثاء، وذلك بعد يوم من زلزل أقوى ضرب المنطقة.

وأضافت الهيئة أن الزلزال، الذي سجلت قوته مبدئيا 6.1 درجة، كان على عمق ضحل عند 14.32 كيلومتر.

وجاء عقب زلزال قوته 6.8 درجة في المنطقة ذاتها مساء الاثنين.