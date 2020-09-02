روسيا تؤكد عدم تلقيها إفادات من ألمانيا بتسمم "نافالنى" بغاز الأعصاب

كتب أحمد عرفة

قالت روسيا، إن ألمانيا لم تبلغها بتسمم الناشط المعارض "نافالني" بغاز الأعصاب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وفى وقت سابق قالت المتحدثة باسم المعارض الروسي أليكسى نافالنى، الذي يرقد في غيبوبة بمستشفى ألماني بعد ما أعلن عنبتعرضه لعملية تسميم، إنه لا يزال في حالة خطيرة.

ونقل نافالني جوا إلى ألمانيا يوم السبت بعد انهياره خلال رحلة طيران من مدينة تومسك في سيبيريا إلى موسكو، ويقول أطباء ألمان إنهم توصلوا إلى شواهد تشير إلى أن مرضه ناجم عن تسميم في حين يرفض الأطباء الروس هذا التشخيص.

وقبلها قال مكتب المدعى العام الروسى إنه لا دليل على ارتكاب جريمة بحق المعارض أليكسى نافالنى الذى يرقد فى غيبوبة بمستشفى فى برلين بعد محاولة لتسميمه.