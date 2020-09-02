روسيا البيضاء تفرض عقوبات على دول البلطيق.. وموسكو تكثف دعمها

موسكو (رويترز)

قال وزير خارجية روسيا البيضاء اليوم الأربعاء، إن بلاده ستفرض حظرا للسفر على كبار المسؤولين فى لاتفيا وليتوانيا وإستونيا ردا على إجراءات تستهدف مسؤوليها وذلك فى الوقت الذى عززت فيه روسيا دعمها لحكومة روسيا البيضاء.

وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع على اندلاع أزمة سياسية فى روسيا البيضاء بسبب مزاعم عن تزوير الانتخابات الرئاسية التى قال الرئيس الحالى ألكسندر لوكاشينكو أنه فاز بها، تتصدى مينسك وحليفتها المقربة موسكو بشدة لمنتقدى لوكاشينكو سواء فى الداخل أو الخارج.

وقال وزير خارجية روسيا البيضاء فلاديمير ماكى الذى يزور موسكو لإجراء محادثات مع نظيره الروسى إن بلاده قررت فرض عقوبات على مجموعة من الأفراد فى لاتفيا وليتوانيا وإستونيا.

وأضاف أن هذه الخطوة جاءت ردا على إعلان دول البلطيق الثلاث يوم الاثنين فرض حظر للسفر على لوكاشينكو و29 مسؤولا فى روسيا البيضاء لمعاقبتهم على دورهم فى التزوير المزعوم للأصوات وفى حملة على المحتجين.

وأحجم وزير خارجية روسيا البيضاء عن الإفصاح عن أسماء المدرجين فى قائمة العقوبات لكنه قال إنها تستهدف أفرادا حاولوا التدخل فى الشؤون الداخلية لبلاده وأطلقوا ما وصفها بتصريحات سياسية غير مقولة وتحدثوا عن تمويل المعارضة.

ويعكف الاتحاد الأوروبى على إعداد قائمة بالأفراد المستهدفين بالعقوبات، لكن من المتوقع استبعاد لوكاشينكو.

* الدعم الروسي

من جهته أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أثناء وقوفه إلى جانب ماكى دعم بلاده القوى وقال إن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين سيزور روسيا البيضاء لإجراء محادثات يوم الخميس.

وقال إن موسكو سترد بكل "حزم وجدية" على أى محاولة لزعزعة استقرار روسيا البيضاء أو تقويض روابطها القوية مع روسيا.

وفى مؤشر آخر على الدعم الروسي، بحث رئيسا أركان الجيشين الاستعدادات لإجراء مناورة عسكرية مشتركة فى روسيا البيضاء هذا العام قبل زيارة وزير دفاع روسيا البيضاء لموسكو يوم الجمعة.