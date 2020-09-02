اليوم السابع
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رئيس كينيا يتعهد بإجراءات أكثر شفافية حول تعاقدات متعلقة باحتواء كورونا

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 02:48 م
رئيس كينيا يتعهد بإجراءات أكثر شفافية حول تعاقدات متعلقة باحتواء كورونا الرئيس الكينى أوهورو كينياتا
وكالات

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تعهد الرئيس الكينى، أوهورو كينياتا بجعل الإنفاق الحكومى فيما يتعلق بتعاقدات لها صلة بوباء فيروس كورونا، أكثر شفافية، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبيرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وتأتى تصريحات الرئيس الكينى فى أعقاب أحاديث متناثرة حول شبهات ارتبطت بتعاقدات للحصول على معدات صحية، متعلقة بمحاولات احتواء تفشى فيروس كورونا فى البلاد فى الآونة الأخيرة.

وأمر كينياتا وزارة الصحة بأن تنشر التفاصيل الخاصة بشراء معدات صحية على موقع الكتروني خلال 30 يوما.

وقال كينياتا إن الخطوة تهدف إلى استعادة ثقة الشعب، بأن الموارد الحكومية يتم استخدامها بشكل مناسب.

 

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كورونا فى كينيا

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