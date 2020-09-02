رئيس سيراليون يخضع لفحوصات فى بيروت بعد إصابته بكورونا

كتب أحمد عرفة

غادر رئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادا بيو اليوم الأربعاء مستشفى الجامعة الأمريكية فى بيروت، حيث خضع لفحوصات طبية عقب إصابته بفيروس كورونا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أعلن قنصل سيراليون فى لبنان هاشم هاشم أن رئيس جمهورية سيراليون غادر مستشفى الجامعة الأمريكية اليوم، بعدما أجرى الفحوصات اللازمة بإشراف الوزير اللبنانى السابق محمد جواد خليفة، وذلك بعد تماثله للشفاء.

وأوضح قنصل سيراليون أن الرئيس الإفريقى سيمضى فترة نقاهة فى أحد الفنادق ويتابع زيارته الخاصة إلى لبنان قبل عودته إلى سيراليون.

وكانت قناة "mtv" اللبنانية أكدت أن ​رئيس سيراليون ​وصل إلى بيروت الأسبوع الماضى حيث نقله ​الصليب الأحمر اللبناني​ إلى مستشفى الجامعة الأمريكية لتلقى العلاج ​من كورونا​، من دون ذكر المزيد من التفاصيل عن حالته الصحية.