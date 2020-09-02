اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 06:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس سيراليون يخضع لفحوصات فى بيروت بعد إصابته بكورونا

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 06:08 م
رئيس سيراليون يخضع لفحوصات فى بيروت بعد إصابته بكورونا رئيس سيراليون
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

غادر رئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادا بيو اليوم الأربعاء مستشفى الجامعة الأمريكية فى بيروت، حيث خضع لفحوصات طبية عقب إصابته بفيروس كورونا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أعلن قنصل سيراليون فى لبنان هاشم هاشم أن رئيس جمهورية سيراليون غادر مستشفى الجامعة الأمريكية اليوم، بعدما أجرى الفحوصات اللازمة بإشراف الوزير اللبنانى السابق محمد جواد خليفة، وذلك بعد تماثله للشفاء.

وأوضح قنصل سيراليون أن الرئيس الإفريقى سيمضى فترة نقاهة فى أحد الفنادق ويتابع زيارته الخاصة إلى لبنان قبل عودته إلى سيراليون.

وكانت قناة "mtv" اللبنانية أكدت أن ​رئيس سيراليون ​وصل إلى بيروت الأسبوع الماضى حيث نقله ​الصليب الأحمر اللبناني​ إلى مستشفى الجامعة الأمريكية لتلقى العلاج ​من كورونا​، من دون ذكر المزيد من التفاصيل عن حالته الصحية.

 


سيراليون

رئيس سيراليون

كورونا

لبنان

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة