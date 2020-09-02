اليوم السابع
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رئيس جامعة طنطا يفتتح أعمال تطوير المعسكر الصيفى للطلاب بمصيف بلطيم

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 05:22 م
رئيس جامعة طنطا يفتتح أعمال تطوير المعسكر الصيفى للطلاب بمصيف بلطيم رئيس جامعة طنطا يفتتح أعمال تطوير المعسكر الصيفى
الغربية - مصطفى عادل

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افتتح الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، أعمال التطوير والتجديد بالمعسكر الصيفي الدائم لطلاب جامعة طنطا بمصيف بلطيم، والذي يقع على مساحة 6 آلاف متر، ويسع 120 سريرًا، بحضور كل من: والدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

 

من جانبه، أكد رئيس جامعة طنطا أن هذا المعسكر الدائم هو معسكر ترفيهي صيفي تثقيفي، يخدم جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وأضاف أنه تم تجهيز 3 ملاعب مكشوفة لكرة القدم الخماسية، والطائرة، والسلة، بالإضافة إلى 13 برجولة للأنشطة الثقافية والاجتماعية والجوالة، كما تم تجهيز قاعة كبرى لكبار الزوار، وكذلك تجهيز مطبخ يسع 150 فردًا، بالإضافة إلى مغسلة ومطبخ على أحدث مستوى، وعدد من المخازن.

 

حضر الافتتاح كل من الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الحقوق، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب، والدكتور عادل الميهي عميد كلية التجارة، والدكتورة عزة الوسيمي عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور حمدي شعبان عميد كلية التربية النوعية، والدكتور لطيفة فودة عميدة كلية التمريض، والدكتور حسان رشيد عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور عبد الحميد المنشاوي عميد كلية التربية.


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