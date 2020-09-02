رئيس جامعة طنطا يفتتح أعمال التطوير بمستشفى الرمد الجامعى.. صور

الغربية - محمد طارق

افتتح الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، أعمال التطوير والتجديد بمستشفى الرمد الجامعي، بسعة 112 سريرًا، والذى يخدم قطاعًا كبيرًا من سكان محافظات وسط الدلتا، وتم تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية، منها جهازان لتفتيت المياه البيضاء بالموجات فوق الصوتية، وميكروسكوبان، أحدهما لجراحات المياه البيضاء وزرع القرنية، والآخر لجراحات الشبكية والجسم الزجاجي.

جاء ذلك بحضور الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى لمستشفيات الجامعة، والدكتور مجدى موسى رئيس قسم طب وجراحة العيون بطب طنطا.

وأكد الدكتور مجدى سبع، أن المرحلة الأولى من تطوير مستشفى الرمد الجامعي، شملت تجهيز عنابر المرضى، وقاعات تدريس لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا فى تخصص الرمد، بالإضافة إلى تجهيز غرف الكشف الطبى والأشعة المتخصصة لجميع فحوصات أمراض العيون.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بطنطا، أن المستشفى شهد تطويرًا كبيرًا خاصة فى عملية تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية الخاصة بجراحات العيون والجفون وزرع القرنية، مشيرًا إلى أنه يقدم خدماته للمرضى مجانًا، مما يضعه فى مقدمة المستشفيات الرائدة فى طب العيون بوسط الدلتا. وأضاف أنه تم القضاء على قوائم الانتظار بنسبة 90%، كما أن "رمد طنطا" يستقبل طوارئ العيون، لا سيما الحوادث الخاصة بإصابات مقلة العين والحجاج.

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور مجدى موسى، رئيس قسم طب وجراحة العيون، أنه يتم إجراء أكثر من 1500 جراحة مياه بيضاء سنويًّا، وأكثر من 800 جراحة للشبكية، ونحو 100 عملية زرع قرنية، مؤكدًا أن هذه العمليات الجراحية تتم مجانًا ولا يتحمل المريض أى تكلفة، وذلك من خلال قرارات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.