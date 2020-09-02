رئيس جامعة بنى سويف : 600 جنيه مكافأة للعاملين لمجهوداتهم فى أعمال الامتحانات

بنى سويف - هانى فتحى

أصدر الدكتور منصور حسن ، رئيس جامعة بنى سويف ، اليوم الأربعاء ، قرارا رقم 1068 ، بصرف مكافأة 600 جنيه لجميع العاملين الثابتين والمؤقتين بجميع كليات وحدات الجامعة ، وذلك بمناسبة انتهاء امتحانات التيرم الثانى وإظهار النتائج الخاصة بامتحانات السنوات النهائية والأبحاث الخاصة بسنوات النقل بصورة ممتازة بجميع الكليات ، وما بذلة العاملين من مجهود فى أعمال الامتحانات لخروجها بالشكل اللائق .

وأوضح رئيس الجامعة ، أن قرار صرف المكافأة تم اتخاذه تيسيرا على العاملين بالجامعة ، وإعانة لهم على أعباء المعيشة، لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.

كما أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء مركز الورش والخدمات الإنتاجية، ونادى نقطة تأثير إيجابية، كوحدات ذات طابع خاص بالجامعة، مع اعتماد اللوائح المالية والإدارية، جاء ذلك خلال ترأسه مجلس الجامعة رقم 187.

من جهته، أوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من فكرة النادي هو المساهمة في تطوير ورفع كفاءة الكوادر الشبابية والمجتمعية، وإقامة تحالفات استراتيجية مع المجتمع الداخلي والخارجي للجامعة، من خلال تقديم حزمة من الدورات والبرامج التدريبية والملتقيات والمؤتمرات والأنشطة والفعاليات لتطوير إمكانيات الشباب، ومفاتيح صناعة النجاح، والتأهيل الوظيفي، بالإضافة إلى مهارات اجتياز المقابلة الشخصية، ودورات متخصصة عن البورصة والمحاسبة ومهارات اللغة الإنجليزية.

وأشار رئيس الجامعة ، أن الهدف من إنشاء الورش الجديدة ومراكز الإنتاج والخدمات الطلابية هو الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة سواء للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس والعاملين، بالإضافة إلى خدمة المجتمع المحيط بالجامعة، بما يعود بالنفع في العديد من المجالات، ويحقق الاكتفاء الذاتي، ويزيد من الموارد المالية للجامعة.