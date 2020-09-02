رئيس جامعة بنها يصدر عددا من التكليفات لضخ دماء جديدة من الشباب ببعض المواقع

القليوبية ـ إبراهيم سالم

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة، شملت تجديد تكليف الدكتور محمد أسامة الحريري الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بشبرا مديرا لمركز الاستشارات والأعمال الهندسية والفنية بالجامعة، وتجديد تكليف الدكتور محمد عبد الفتاح الأستاذ المساعد بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للعمل مديرا لمركز الاختبارات المركزية الالكترونية بالجامعة.

كما شملت القرارات تجديد تكليف الدكتور شادي يحيي المشد المدرس بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة بشبرا للعمل مديرا لمركز الخدمة العامة لنظم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ومشرفا علي مشروع البوابة الإلكترونية بالجامعة، وتكليف الدكتور محمود مصطفى الهباق الأستاذ المساعد بقسم الإقتصاد الزراعي بكلية الزراعة للعمل مديرا لوحدة التدريب علي تقنية المعلومات بالجامعة، وتكليف الدكتور عمرو عبد الحميد على المدرس بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة ببنها للعمل مديرا لشبكة المعلومات الرقمية الداخلية بالجامعة.

وتضمنت القرارات أيضا تكليف الدكتور أحمد بيومي زكي المدرس بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة بشبرا للعمل مديرا لمشروع نظم المعلومات الإدارية بالجامعة، وتكليف الدكتور مصطفي السيد المدرس بقسم الحسابات العلمية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للعمل مديرا لوحدة التعليم الالكتروني بالجامعة ، وتكليف الدكتور عادل نبيل شحات المدرس بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب للعمل مديرا لمشروع المكتبة الرقمية بالجامعة.