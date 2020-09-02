اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 10:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة بنها يصدر عددا من التكليفات لضخ دماء جديدة من الشباب ببعض المواقع

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 10:18 ص
رئيس جامعة بنها يصدر عددا من التكليفات لضخ دماء جديدة من الشباب ببعض المواقع الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
القليوبية ـ إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة، شملت تجديد تكليف الدكتور محمد أسامة الحريري الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بشبرا مديرا لمركز الاستشارات والأعمال الهندسية والفنية بالجامعة، وتجديد تكليف الدكتور محمد عبد الفتاح الأستاذ المساعد بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للعمل مديرا لمركز الاختبارات المركزية الالكترونية بالجامعة.

كما شملت القرارات تجديد تكليف الدكتور شادي يحيي المشد المدرس بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة بشبرا للعمل مديرا لمركز الخدمة العامة لنظم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ومشرفا علي مشروع البوابة الإلكترونية بالجامعة، وتكليف الدكتور محمود مصطفى الهباق الأستاذ المساعد بقسم الإقتصاد الزراعي بكلية الزراعة للعمل مديرا لوحدة التدريب علي تقنية المعلومات بالجامعة، وتكليف الدكتور عمرو عبد الحميد على المدرس بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة ببنها للعمل مديرا لشبكة المعلومات الرقمية الداخلية بالجامعة.

وتضمنت القرارات أيضا تكليف الدكتور أحمد بيومي زكي المدرس بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة بشبرا للعمل مديرا لمشروع نظم المعلومات الإدارية بالجامعة، وتكليف الدكتور مصطفي السيد المدرس بقسم الحسابات العلمية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للعمل مديرا لوحدة التعليم الالكتروني بالجامعة ، وتكليف الدكتور عادل نبيل شحات المدرس بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب للعمل مديرا لمشروع المكتبة الرقمية بالجامعة.


اخبار القليوبية

جامعة بنها

اخبار جامعة بنها

رئيس جامعة بنها

تكليفات جديدة بجامعة بنها

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان مشروعات بتكلفة مليار و965 مليون جنيه

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 06:35 م

نائبا رئيس جامعة بنها يناقشان خطة عمل مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا

الإثنين، 31 أغسطس 2020 09:36 م

جامعة بنها تضاعف مكأفاة النشر العلمي بمجلتي science وnature لتصبح 100 ألف جنيه

الإثنين، 31 أغسطس 2020 01:40 م

ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها بعنوان "تسويق مخرجات البحث العلمي"

السبت، 29 أغسطس 2020 11:56 ص

مجلس جامعة بنها خلال تكريم عميد هندسة شبرا: قاد مهمة إدارة الكلية بنجاح واقتدار

الخميس، 27 أغسطس 2020 02:39 م

مجلس جامعة بنها يكرم نائب رئيس الجامعة لبلوغه السن القانونية ويشيد بمجهوداته

الخميس، 27 أغسطس 2020 12:20 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة