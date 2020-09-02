رئيس جامعة الفيوم يصدر قرارات تجديد تعيين عدد من المستشارين

الفيوم - رباب الجالي

قرر الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، تجديد تعيين عدد من مستشارى رئيس جامعة الفيوم، ولمدة عام اعتبارًا من 1/9/2020 حتى 31/8/2021 وجاءت القرارات كالتالى: حيث جدد رئيس الجامعة تعيين الدكتور حسام الدين حسين عبد الحميد أبو الهدى، الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، مستشارًا لرئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة حتى 31/8/2021.



وقرر تجديد تعيين الدكتور أحمد حسنى إبراهيم، الأستاذ بقسم مجالات الخدمة الاجتماعية بكلية الخدمة الاجتماعية، مستشارًا للأستاذ الدكتور رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية بجامعة الفيوم وتجديد تعيين مهجة إمام إمبابي، الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، مستشارًا هندسيًّا لرئيس الجامعة وتجديد تعيين الدكتور عماد محمد محمد عبد السلام، الأستاذ المساعد بقسم مجالات الخدمة الاجتماعية بكلية الخدمة الاجتماعية، مستشارًا إعلاميًّا لرئيس الجامعة.

