رئيس جامعة الإسكندرية: لا ندخر جهداً لدعم الطلاب الغير قادرين

الإسكندرية - أسماء على بدر

أكد الدكتور عصام الكردي ، رئيس جامعة الإسكندرية ، أن الجامعة لاتدخر جهداً فى دعم الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات ، وذلك فى إطار دور جامعة الإسكندرية المجتمعى نحو رعاية طلابها غير القادرين.

وأضاف البيان الصادر عن جامعة اليوم، أن الجامعة مستمرة فى تحمل المصروفات الدراسية من خلال إدارة صندوق التكافل الاجتماعي، وإدارات رعاية الشباب وشئون الطلاب بكليات الجامعة المختلفة، سواء بالتقسيط لهم، أو الإعفاء النهائى من المصروفات الدراسية وفقا لحالات الطلاب، وعلى هؤلاء الطلاب التوجه لإدارة رعاية الشباب لمعرفة الإجراءات المطلوبة والاستفادة من دعم الجامعة .