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رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 200 بحث للتوصل للقاح ضد كورونا حول العالم

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 07:26 م
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 200 بحث للتوصل للقاح ضد كورونا حول العالم كورونا
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن هناك سباقا عالميا خلال الفترة الراهنة بين العديد من دول العالم لسرعة التوصل إلى لقاح فعال لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لوقف تزايد أعداد الإصابات بهذا الوباء.

وأضاف رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن هناك حتى الآن 200 بحث عن لقاح كورونا فى آخر 3 شهور على مستوى العالم، موضحا أن هناك 6 أبحاث من الـ200 بحث اجتازت المرحلة الثالثة، لافتا إلى أن 95% من اللقاحات تفشل في المرحلة الثالثة.

وأوضح رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية أن زيادة عدد الأبحاث الخاصة بالتوصل للقاح لفيروس كورونا لا يعنى أننا سنكون خلال وقت قريب لدينا لقاح فعال ضد الفيروس، لأن أى لقاح يحتاج إلى العديد من التجارب.


فؤاد عوده

كورونا

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