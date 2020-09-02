اليوم السابع
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دخول طلاب الثانوية دور ثان اللجان لأداء امتحان الأحياء والفلسفة والاستاتيكا

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 09:31 ص
دخول طلاب الثانوية دور ثان اللجان لأداء امتحان الأحياء والفلسفة والاستاتيكا الثانوية العامة
محمود طه حسين

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بدأ، قبل قليل، توافد طلاب الثانوية العامة دور ثان ودخولهم لجان الامتحان استعدادا لأداء طلاب شعبة العلوم الامتحان فى مادة الأحياء، كما يؤدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الفلسفة والمنطق، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان فى مادة التاريخ (ورقة أولى)، ويؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء)، ويؤدي طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم  الرياضيات البحتة، وتابعت غرفة عمليات الوزارة وصول أسئلة الامتحانات إلى اللجان.

ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثانى إلى 110900 طالب وطالبة، وعدد لجان السير إلى (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM ) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثانى.

وشدد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.
 
ووجه حجازى، رؤساء اللجان بتنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير المنتدبين لتقدير الدرجات والعاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين، وأعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى 14 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، مع حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أى وسيلة تساعد على الغش، ومنع التدخين داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.


التربية والتعليم

امتحان الاحياء للثانوية

امتحانات الدور الثانى للثانوية

اخبا رمصر

اخبا رمصرية

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