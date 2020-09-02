خطة طموحة لتطوير قناة السويس.. رئيس مركز المحاكاة: لدينا أفضل معايير التدريب

إبراهيم سعيد

قال المهندس صبري نصر، رئيس مركز المحاكاة بهيئة قناة السويس، إن مركز المحاكاة هو أحد المراكز، المتخصصة في التدريب البحري، ويعد أفضل مراكز التدريب البحري في الشرق الأوسط، مؤكدا أن المركز يحرص دائما على امتلاك أفضل أدوات ومعايير التدريب .

وأضاف المهندس صبري نصر، خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن المركز يضم أكثر من نموذج للمحاكاة لتدريب الكوادر البحرية، لافتا إلى أن غرفة المحاكاة هي غرفة شبيها لمركز قيادة السفينة، وتحتوي على كل المعدات التي يستخدمها المرشد في القيادة .

وأكد رئيس مركز المحاكاة بهيئة قناة السويس، أن عنصر الإرشاد عنصر اساسي لرفع كفاءة هيئة قناة السويس، لافتا إلى أن تصنيف مصر العالمي مرتفع دائما في مجال الإرشاد البحري .

وأوضح "نصر"، أن التدريب يتم بشكل موجة على المخاطر وغيرها ، بالإضافة إى الأبحاث والاختبارات التي تتم في المركز لتطوير قناة السويس ، لافتا إلى وجود خطة حالية طموحة .

وأكمل "نصر"، أن المركز لا يقتصر فقط على تدريب المصريين، بل إنه قام بتدريب ما يقرب من 600 متدرب أجنبي حتى الآن، في أكثر من 90 دورة تدريبية .

ومن جانب،ه قال القبطان حسام داود، كبير مرشدي مركز المحاكاة، إن المحاضرات تتنوع بين النظري والعملي، بالإضافة إلى التدريب تحت أيدي كبار المرشدين في السفن الكبرى.