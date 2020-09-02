اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 12:25 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

خطة طموحة لتطوير قناة السويس.. رئيس مركز المحاكاة: لدينا أفضل معايير التدريب

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 11:21 ص
خطة طموحة لتطوير قناة السويس.. رئيس مركز المحاكاة: لدينا أفضل معايير التدريب المهندس صبري نصر
إبراهيم سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس صبري نصر، رئيس مركز المحاكاة بهيئة قناة السويس، إن مركز المحاكاة هو أحد المراكز، المتخصصة في التدريب البحري، ويعد أفضل مراكز التدريب البحري في الشرق الأوسط، مؤكدا أن المركز يحرص دائما على امتلاك أفضل أدوات ومعايير التدريب .

وأضاف المهندس صبري نصر، خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن المركز يضم أكثر من نموذج للمحاكاة لتدريب الكوادر البحرية، لافتا إلى أن غرفة المحاكاة هي غرفة شبيها لمركز قيادة السفينة، وتحتوي على كل المعدات التي يستخدمها المرشد في القيادة .

وأكد رئيس مركز المحاكاة بهيئة قناة السويس، أن عنصر الإرشاد عنصر اساسي لرفع كفاءة هيئة قناة السويس، لافتا إلى أن تصنيف مصر العالمي مرتفع دائما في مجال الإرشاد البحري .

وأوضح "نصر"، أن التدريب يتم بشكل موجة على المخاطر وغيرها ، بالإضافة إى الأبحاث والاختبارات التي تتم في المركز لتطوير قناة السويس ، لافتا إلى وجود خطة حالية طموحة .

وأكمل "نصر"، أن المركز لا يقتصر فقط على تدريب المصريين، بل إنه قام بتدريب ما يقرب من 600 متدرب أجنبي حتى الآن، في أكثر من 90 دورة تدريبية .

ومن جانب،ه قال القبطان حسام داود، كبير مرشدي مركز المحاكاة، إن المحاضرات تتنوع بين النظري والعملي، بالإضافة إلى التدريب تحت أيدي كبار المرشدين في السفن الكبرى.


المهندس صبري نصر

هيئة قناة السويس

التدريب البحري

صباح الخير يامصر

الإرشاد البحري

التوك شو

اليوم السابع بلس

قناة السويس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة