اليوم السابع
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خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لنائب أمير دولة الكويت

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 05:34 م
خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لنائب أمير دولة الكويت الملك سلمان بن عبد العزيز
وكالات

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب أمير دولة الكويت ولي العهد.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الدولية "واس"، سلم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية للشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال استقباله له اليوم في قصر السيف.

ونقل في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

عقب ذلك بحث الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، واستعرضا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر حجي المزين.  


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