حملة نظافة ورفع تراكمات القمامة بشوارع طنطا ..صور

الغربية - مصطفى عادل

نفذ حى ثان طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور محمود عيسي رئيس الحى حملة نظافة مكبرة بشوارع المدينة بنطاق الحى، بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واستهدفت الحملة كنس ورفع الاتربة بجانب اعمال النظافة اليومية ورفع جميع نقاط تجميع القمامة وتفريغ ونظافة وتطهير صناديق القمامة بنطاق الحى.

من ناحيه اخرى أزال حي ثان المحلة الكبرى، برئاسة المحاسب أحمد المغاورى سليمان رئيس الحى، برج تقوية إرسال لإحدى شركات المحمول من أعلى سطح إحدى الأبراج المخالفة.

كان أحد المواطنين يمتلك برج سكني مخالف مكون من 16 طابق قد استأجر السطح لإحدى شركات المحمول لإنشاء محطة تقوية، واشتكي أهالي المنطقة، وانتقل رئيس الحي لمكان البلاغ، وتم إزالة الشبكة وفكها، وتبين أن البرج مخالف ومقام بدون ترخيص، وجاري التجهيز لإزالة البرج ، مؤكدا على استمرار تنفيذ حالات إزالة تعديات البناء المخالفة، والتصدى بكل حسم لاى من أشكال المخالفات.