اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 03:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس صياد متهم بذبح شقيقين بمحافظة قنا

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 02:09 ص
حبس صياد متهم بذبح شقيقين بمحافظة قنا حادث قنا
قنا- فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة مركز قوص بمحافظة قنا، حبس المتهم بذبح "شقيقتين داخل منزلهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ارتباطه عاطفياً بالفتاة الكبرى وقررت الانفصال عنه فى قرر معاقبتها وقتلها.

واعترف المتهم بارتباطه بعلاقة بإحداهما وحدوث خلافات بينهما وارتباطها بشخص آخر، ومعايرتها له بسوء سلوك شقيقتيه، فعقد العزم على التخلص منها.

وأضاف المتهم بأنه فى سبيل تنفيذ مُخططه توجه يوم الحادث لمنزلهما، وعقب فتح المجني عليها الباب كبلها وكمم فمها وتعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" محدثاً اصابتها التى أودت بحياتها، ولدى مشاهدة شقيقتها له، وخشية افتضاح أمره تعدى عليها بذات السلاح، محدثاً إصابتها التى أودت بحياتها، ثم استولى على هاتفها المحمول وهرب، وتخلص من الهاتف والسلاح المستخدم بإلقائهما بأحد المصارف المائية بدائرة المركز، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


جريمة قتل

محافظة قنا

اخبارالحوادث

مركز قوص

مصر اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة