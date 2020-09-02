حبس صياد متهم بذبح شقيقين بمحافظة قنا

قنا- فريق المحافظات

قررت نيابة مركز قوص بمحافظة قنا، حبس المتهم بذبح "شقيقتين داخل منزلهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ارتباطه عاطفياً بالفتاة الكبرى وقررت الانفصال عنه فى قرر معاقبتها وقتلها.

واعترف المتهم بارتباطه بعلاقة بإحداهما وحدوث خلافات بينهما وارتباطها بشخص آخر، ومعايرتها له بسوء سلوك شقيقتيه، فعقد العزم على التخلص منها.

وأضاف المتهم بأنه فى سبيل تنفيذ مُخططه توجه يوم الحادث لمنزلهما، وعقب فتح المجني عليها الباب كبلها وكمم فمها وتعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" محدثاً اصابتها التى أودت بحياتها، ولدى مشاهدة شقيقتها له، وخشية افتضاح أمره تعدى عليها بذات السلاح، محدثاً إصابتها التى أودت بحياتها، ثم استولى على هاتفها المحمول وهرب، وتخلص من الهاتف والسلاح المستخدم بإلقائهما بأحد المصارف المائية بدائرة المركز، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.