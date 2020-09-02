حالات الإصابة بكورونا فى الهند تقترب من 3.8 مليون مع تخفيف القيود

رويترز

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الهند إلى نحو 3.8 مليون اليوم الأربعاء في حين تواصل الولايات الهندية تخفيف القيود على الحركة رغم زيادة الحالات.

وسجلت البلاد 78357 إصابة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية وفقا لبيانات الصحة الاتحادية ليصل الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و769523 ألف حالة وأودى المرض بحياة 66333.

وتأتي الهند بعد الولايات المتحدة والبرازيل من حيث إجمالي عدد الإصابات ومن المتوقع وفقا للاتجاه السائد أن تتجاوز البرازيل خلال أيام.

وأمر رئيس الوزراء ناريندرا مودي بفرض إجراءات عزل عام على مستوى البلاد في مارس آذار عندما كانت الهند تسجل أقل من مئة إصابة يوميا وحظي بإشادة بعض الخبراء لاتخاذه إجراء مبكرا لكنه تلقى تحذيرات من آخرين من أن القيود فُرضت في وقت مبكر للغاية.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين انكماش الاقتصاد الهندي بنحو الربع في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران وهي نسبة أكبر بكثير من المتوقع وتشكل ضغطا متزايدا على صناع القرار لبدء العمل على تعزيز النمو بصرف النظر عن ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.