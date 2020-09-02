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جامعة بنى سويف : مقر دائم للمجمع الصناعى المتكامل لإصدار الوثائق

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 02:30 م
جامعة بنى سويف : مقر دائم للمجمع الصناعى المتكامل لإصدار الوثائق الدكتور منصور حسن ، رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن ، رئيس جامعة بنى سويف ، عن توفير مقر دائم داخل الجامعة ، للمجمع الصناعى المتكامل لإصدار الوثائق والمحررات الثبوتية المؤمنة للجامعات والمعاهد المصرية ، جاء ذلك خلال ترأسه مجلس الجامعة رقم 187 .

وأوضح رئيس الجامعة ، أن الهدف من تلك الخطوة هو تيسير عملية استخراج الشهادات التى يتم طباعتها بالمجمع الصناعى المتكامل ، لافتا أن المجمع يمتلك خبرة عالمية فى تكنولوجيا تصنيع وإنتاج الأوراق المؤمنة والثبوتية ، بل هو الوحيد على مستوى العالم من حيث بداية تصنيع المادة الخام للأوراق المؤمنة .

وأضاف رئيس الجامعة ، أنه سيتم طباعة بطاقات التعريف المؤمنة للطلاب بداية من العام الدراسى الجديد ، مع ربط بيانات الطلاب بقواعد البيانات من بداية قيد الطالب بالجامعة وتسجيل جميع مراحل الدراسة حتى إصدار شهادات التخرج ، وذلك بالتنسيق مع المجمع الصناعى .

جدير بالذكر ، ان الجامعة سوف تستخدم كافة أساليب التكنولوجيا الحديثة فى تسجيل البيانات ومنها بصمة اليد وبصمة الوجه .

 

 


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