جامعة المنصورة الأولى على الجامعات المصرية في تصنيف التايمز

الدقهلية شريف الديب

أعلن تصنيف التايمز البريطاني لعام 2021 للجامعات في العالم أن ترتيب جامعة المنصورة المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية للعام الثاني على التوالي، حيث جاءت في الترتيب العالمي من "401-500 " وذلك ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم.

ومن المعروف أن تصنيف "تايمز" البريطاني، يهدف لتصنيف أفضل الجامعات العالمية من خلال تطبيق عدة معايير أهمها السمعة الأكاديمية والإمكانات التي توفرها الجامعة لطلابها ومدى تأهيل خريجيها لسوق العمل، بالإضافة إلى عدد الأبحاث العلمية ومعدلات النشر العلمي الدولي للجامعة.

جدير بالذكر أن هذا التصنيف يصدر عن مجلس التايمز البريطانية، ويعد تصنيف التايمز من أبرز التصنيفات العالمية موضوعية وشفافية في الحكم على مستوى الجامعات في العالم.

ويعتمد التصنيف على 13 مؤشر أداء، من خلال مقارنات أكثر شمولية ومتوازنة بين الجامعات، وذلك في 5 مجالات هي التدريس "بيئة التعلم"، البحث العلمي "الحجم والدخل والسمعة"، الاستشهادات "تأثير البحوث"، النظرة الدولية "الموظفين والطلاب والبحوث"، ونقل المعرفة.