جامعة القاهرة تستحدث دبلوم الإعلام الرقمى والأمن المعلوماتى بكلية الإعلام

كتب محمد صبحى

وافق مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، على استحداث دبلوم الإعلام الرقمى والأمن المعلوماتى بكلية الإعلام بنظام الساعات المعتمدة، كأول دبلوم من نوعه فى الجامعات المصرية الحكومية، فى إطار مواكبة لوائح الجامعة ومناهج الدراسة بها لمتغيرات العصر المتسارعة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فى بيان صادر عن الجامعة، إن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو التخصصات البينية كأحد أركان جامعة الجيل الثالث واستيعاب التكنولوجيا التى استطاعت أن تغير المشهد العالمى بكل مكوناته واتجاهاته ومضامينه وأدواته فى عصر تدفق المعلومات وتكنولوجيا الاتصال، موضحًا أن الهدف من دبلوم الإعلام الرقمى والأمن المعلوماتی هو إعداد إعلاميين يمتلكون المعرفة وأدوات العصر بما يمكن الإعلام من مهامه فى دعم الدولة الوطنية.

وأكد الدكتور الخشت أن جامعة القاهرة تسعى إلى توظيف تكنولوجيا الأمن المعلوماتى فى الإعلام الرقمى وإمكانياته اللامحدودة وما يحتويه من مخاطر واختراقات، ما يستلزم معرفة طرق البحث عن المعلومات وحفظها والكشف عن الأخبار الكاذبة والمفبركة والجرائم الرقمية، إلى جانب طرق تقديم وإدارة وإنتاج المحتوى الإعلامى على الإنترنت وحمايته مما قد يتعرض له من اختراقات أمنية وأخلاقية.

من جانبها قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة إن كلية الإعلام لا تدخر جهدًا وتحاول بكل ما تمتلك من إمكانيات أكاديمية وعلمية نشر الفكر الإعلامى الصحيح بين الفئات المختلفة.

وأوضحت عميدة كلية الإعلام أن مدة الدراسة بدبلوم الإعلام الرقمى والأمن المعلوماتی سنة دراسية واحدة مقسمة إلى فصلين دراسيين، ويتم خلالها تدريس جميع المقررات بواسطة أساتذة من كليات جامعة القاهرة المتخصصة فى مجال أمن المعلومات مثل كلية البحوث والدراسات الإحصائية، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى وكلية الهندسة، لتدريس بعض المواد فى إطار الدراسات البينية.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى إن الملتحقين بالدبلوم سيتم تدريبهم على استخدام أدوات ووسائل الإعلام الرقمى بشكل احترافى ليصبح لديهم إلمام بالتقنيات والمستحدثات الخاصة بالصحافة التليفزيونية والرقمية، وقدرة على کشف الأخبار الكاذبة والمفبركة، مشيرة إلى أنه بنهاية الدبلوم سيكون الخريجون قادرين على كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية والكتابة للإعلام الاجتماعي، وإنتاج المحتوى المرئي للإعلام الجديد، والكشف عن الجرائم الرقمية، وأيضًا الكشف عن المعلومات الكاذبة والمفبركة باستخدام التقنيات التقليدية والحديثة، وتطبيق طرق وأساليب الحفاظ على أمن المعلومات السيبرانى، ومناقشة مراحل التحري عن المعلومة للكشف عن صحتها، وممارسة العمل الإعلامي كشريك ملتزم بالأمانة ويتحلى بمباديء مواثيق الشرف، والكشف عن رسائل الدعاية الرقمية المدمرة التي تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد وطرق التعامل معها والرد عليها.