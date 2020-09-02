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توقيع عقود 13 مشروع بحثي تنافسي الفائزين بالتمويل من صندوق البحوث بجامعة المنصورة

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 04:43 م
توقيع عقود 13 مشروع بحثي تنافسي الفائزين بالتمويل من صندوق البحوث بجامعة المنصورة جامعة المنصورة
الدقهلية شريف الديب

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وقع الدكتور  أشرف طارق حافظ  نائب رئيس جامعة المنصورة  عقود 13  مشروع بحثي تنافسي والفائزين بالتمويل من صندوق البحوث للعام 2020من ضمن 34  فريق بحثي متقدم من الكليات المختلفة.

 حيث تم عمل presentation لجميع  المتقدمين بحضور الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدرسات العليا واللجنة المشكلة لفحص المشروعات خلال الفترة من 5 : 7 يوليو 2020 وذلك تحقيقا لمزيد من الشفافية بين جميع الباحثين تم توقيع العقود بحضور عمداء ووكلاء الكليات المعنية و نشوى عبد الوهاب مؤمن- مدير عام إدارة البحوث

 

 

 


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