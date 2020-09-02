توقعات بتسجيل روسيا أكبر انخفاض فى عدد سكانها منذ 2006 بسبب كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "ذا موسكو تايمز" إن عدد سكان روسيا قد يشهد أكبر انخفاض له منذ 14 عاما فى 2020، حيث أدت جائحة كورونا إلى ارتفاع معدل الوفيات فى البلاد وانخفاض معدلات المواليد، وفقا لتوقعات الحكومة نشرها موقع RBC الإخبارى، ووفقا لنفس التوقعات الأولية، فإن تفشى كوفيد 19 سيؤدى أيضا إلى رفع معدلات الفقر فى روسيا من 12.3% فى عام 2019 إلى 13.3%، وفقا لنفس التوقعات الأولية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التنبؤات أزعجت المشروعات الوطنية الطموحة فى روسيا التى كانت تهدف إلى تقليص الفقر إلى النصف، وعكس الأزمة الديموجرافية بحلول نهاية الولاية الرابعة للرئيس فلاديمير بوتين فى عام 2024.

ووفقا لموقع RBC، فإن الحكومة الروسية تعتقد أن عدد السكان سينخفض بمقدار 158 ألف شخص، ليبلغ إجمالى العدد فى نهاية 2020 حوالى 146.6 مليون نسمة، ويعد ذلك أعلى تراجع منذ عام 2006، عندما بلغ إجمالى الانخفاض ما يقرب من 374 ألف نسمة، وبلغ إجمالى عدد السكان 142.2 مليون نسمة.

وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال آخر 24 ساعة 115 وفاة و4952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتصبح الحصيلة الإجمالية 1005000 إصابة مؤكدة منها 17414 حالة وفاة.