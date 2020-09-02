تهم رئيسية للمتهمين فى قضية "أحداث عنف قسم الموسكى" بعد حجزها للحكم

كتب إيهاب المهندس

أوشكت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، من تسطير كلمة النهاية فى إعادة إجراءات محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم باستعمال العنف وقطع الطريق العام فى القضية المعروفة بـ"أحداث عنف قسم الموسكى"، بعد حجز الدعوى لجلسة 26 أكتوبر الجارى للنطق بالحكم.

وجه للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم العديد من التهم منها :

أ ـ التعدى على موظف عام

وجه للمتهمين تهمة التعدى على نقيب شرطة بنصل حاد، ونصت المادة 136 على "كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى".

وأوضحت المادة 137أنه إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة

يواجه المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم تخريب حجز قسم، ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

ج ـ الشروع فى القتل وجه لبعض المتهمين فى الدعوى تهمة الشروع فى قتل ضابط بقسم الموسكى والتى تصل العقوبة فيها للسجن المشدد.

ووجه لبعض المتهمين حيازة مواد مخدرة داخل حجز قسم الموسكى والتعدى على موظف عام "نقيب شرطة" بنصل معدنى، ومنعه من ممارسة عمله، فى مطلع شهر يونيو من عام 2014.

وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم العاشر على مخدر الترامادول بقصد التعاطى، وعثر بحوزة المتهم الحادى عشر على مخدرات بقصد الإتجار، وحكم على المتهمين من محكمة الموضوع الأولى بأحكام ما بين المؤبد والمشدد، وطعن دفاع المتهمين على الحكم وعقب قبول طعنهم حددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 5 إرهاب لنظر محاكمة المتهمين.